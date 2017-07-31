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DEAŞ militanına rahmet dileyen avukata suç duyurusu

GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ militanına rahmet dileyen avukat hakkında 'suçu ve suçluyu övme' gerekçesiyle mahkemece suç duyurusunda bulunuldu. Terör örgütü DEAŞ militanı İsmail Güneş tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne...

DEAŞ militanına rahmet dileyen avukata suç duyurusu
GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ militanına rahmet dileyen avukat hakkında 'suçu ve suçluyu övme' gerekçesiyle mahkemece suç duyurusunda bulunuldu.
Terör örgütü DEAŞ militanı İsmail Güneş tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili duruşma, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülmeye başlandı. Davanın ara kararında mahkeme heyeti, DEAŞ'lı canlı bomba İsmail Güneş'e rahmet okuyan avukat Orhan Şahin, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Orhan Şahin, 60'ı tutuklu 110 kişinin yargılandığı davada ara kararın açıklandığı duruşmada, "1 Mayıs'ta Gaziantep Emniyetine yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, canlı bomba olarak tabir edilen kişiye ise Allah'tan rahmet diliyorum. 'Ben IŞİD'i seviyorum, IŞİD'e sempati duyuyorum' dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz" diye savunma yapmıştı.

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