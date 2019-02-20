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DEAŞ'lı Parkash'ın davası karara kaldı

ABD'nin ölüm listesinde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olan ve Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Neil Christopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi. Prakash,...

DEAŞ'lı Parkash'ın davası karara kaldı
ABD'nin ölüm listesinde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olan ve Avustralya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Neil Christopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi. Prakash, mahkemedeki savunmasında DEAŞ'a katıldığı için çok pişman olduğunu yineledi.
24 Ekim 2016 tarihinde Suriye sınırındaki Kilis'in İnanlı köyünde kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarında Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın da bulunduğu bir grup DEAŞ üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirlenen Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savunma yapan Neil Christopher Prakash, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı için pişman olduğunu tekrarlayarak, "DEAŞ'a katıldığım için çok pişman oldum ve ayrıldım" dedi.
Mahkeme heyetinin Avustralya hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkardığını bundan haberi olup olmadığını sorması üzerine  Prakash, Türkçe "Haberim var" karşılığını verdi. Parkash, duruşmayı Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri ile gazetecilerin takip etmesine ilişkin soruyu ise, "Beni ilgilendirmiyor" şeklinde yanıtladı.
Mahkeme duruşmayı karar vermek üzere 15 Mart tarihine erteledi.
Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Neil Christopher Prakash’ın avukatı Reşat Devran, gerekli savunmayı kararın verileceği duruşmada yapacaklarını ifade etti. Müvekkili hakkında terör örgütü üyeliğinden ceza istendiğini hatırlatan Devran, "Buna göre iddianame hazırlanmıştı ve 15 yıla kadar ceza alması söz konusu. Kendisi DEAŞ’tan pişman olduğu için kaçtığını ifade etti. Etkin pişmanlıktan faydalandırmak isterse, alacağı cezadan indirim olacaktır. Son duruşmada detaylı savunma yaparak, tahliye ve beraatını talep edeceğiz" dedi.

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