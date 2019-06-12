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DEAŞ'lı kadın terörist, 5 çocuğuyla jandarmaya teslim oldu

KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, 5 çocuğuyla birlikte kaçarak geldiği Çobanbey Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. R.E. adlı kadın, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan 5 çocuğunu da beraberine alıp,...

DEAŞ'lı kadın terörist, 5 çocuğuyla jandarmaya teslim oldu
KİLİS'te, terör örgütü DEAŞ üyesi kadın, 5 çocuğuyla birlikte kaçarak geldiği Çobanbey Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
R.E. adlı kadın, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan 5 çocuğunu da beraberine alıp, kaçtı.  Çobanbey Sınır Kapısı'na gelen R.E., burada jandarmaya teslim oldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkındaki yakalama kararı ile  arandığı belirlenen R.E.'nin çocukları ailesine teslim edildi. R.E. ise İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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