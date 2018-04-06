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'DEAŞ'lı değilim ÖSO mensubuyum' diyen sanığa 7,5 yıl hapis

KAYSERİ’de, 'DEAŞ terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanık Safa Sarıbek, savunmasında, "DEAŞ üyesi değilim, ÖSO saflarında yer aldım" dedi. Mahkeme heyeti, Sarıbek’e, 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay...

'DEAŞ'lı değilim ÖSO mensubuyum' diyen sanığa 7,5 yıl hapis
KAYSERİ’de, 'DEAŞ terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanık Safa Sarıbek, savunmasında, "DEAŞ üyesi değilim, ÖSO saflarında yer aldım" dedi. Mahkeme heyeti, Sarıbek’e, 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliye etti.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken yakalanan 'Zekeriya' kod adlı ve başka bir suçtan tutuklu DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu, 1'i tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Safa Sarıbek ile tutuksuz sanıklardan Yusuf I., Hüseyin S., Zekeriya S., Erdin S., Ahmet T., Barış E., Amir S., İbrahim S., Qosbi S., Loay S. duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.
'100 DOLAR KARŞILIĞI TÜRKİYEYE GEÇTİM'
17 yaşında Kayseri’den Suriye’ye gittiğini belirten tutuklu sanık Safa Sarıbek, "Ailemi özlemiştim, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmek istedim. Araplar kaçakçılıktan yüksek para istediği için Azerilerin bulunduğı bölgeden 100 dolar karşılığı Darkuş bölgesinden, Hatay’ın Yayladağ'ı ilçesine 2016 yılının Nisan ayında geçiş yaptım. İsmim Safa olduğu için kod adı vermediler. Dini eğitim aldım fakat silahlı eğitim almadım. Çatışmalara katılmadım" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı; Oğuzhan Korkmaz’ın, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamasından dolayı bu davadan reddini, Özgür Suriye Ordusu saflarında yer aldığını iddia eden Safa Sarıbek’in ise Suriye’deki çatışma bölgelerinde DEAŞ’tan, askeri ve siyasi eğitimler aldığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Safa Sarıbek’in ‘örgüt üyeliği suçundan’ 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Oğuzhan Korkmaz ve tutuksuz sanık Ahmet T.’nin bu davadan derdest edilerek reddine, diğer tutuksuz sanıkların ‘delil yetersizliğinden’ beraatlarine karar verdi.

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