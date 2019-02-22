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DEAŞ'lı 2 kadın terörist adliyede (2)

2 KADIN TERÖRİST TUTUKLANDI Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınarak bugün adliyeye...

DEAŞ'lı 2 kadın terörist adliyede (2)

2 KADIN TERÖRİST TUTUKLANDI
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen, ikisi de 'kırmızı bülten' ile aranan L.F. ve Fas asıllı S.D. isimli 2 kadın terörist, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 kadın teröristi evlerinde saklayıp yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gün içinde adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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