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DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı (2)
KİMLİĞİ VE UYRUĞU ÖĞRENİLDİ Denizli'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi. Tutuklanan zanlının Suriye uyruklu D.E.H. olduğu belirtildi. D.E.H.'nin,...
GÜVENLİK 04.11.2019, 18:13
KİMLİĞİ VE UYRUĞU ÖĞRENİLDİ
Denizli'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi. Tutuklanan zanlının Suriye uyruklu D.E.H. olduğu belirtildi. D.E.H.'nin, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde yakalandığı kaydedildi.
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