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DEAŞ'ın sözde emirinin sorgusu sürüyor
KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin sorgusu sürüyor. Suphi Huveytli, ifadesinde, DEAŞ'ın güç kaybetmesi üzerine...
GÜVENLİK 20.09.2019, 12:41
KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin sorgusu sürüyor. Suphi Huveytli, ifadesinde, DEAŞ'ın güç kaybetmesi üzerine 2 ay önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Kayseri'ye yerleştiğini söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı. DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, örgütün silah ve mühimmatlardan sorumlu emiri olduğunu söyledi. 2008 yılında El Kaide'de görev aldığını, 2012'de DEAŞ saflarına katıldığı anlatan Huveytli, aynı Esad güçleri tarafından yakalanıp, tutuklandığını, DEAŞ'ın cezaevine yaptığı baskınla kurtarıldığını söyledi. Huveytli, örgüte kadın üye kazandırılması konusunda görev aldığını da belirtti. DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonrası 2 ay önce iki eşiyle yurda kaçak yollarla giriş yaptığını ifade eden Huveytli'nin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E.'nin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı. DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Suphi Huveytli, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, örgütün silah ve mühimmatlardan sorumlu emiri olduğunu söyledi. 2008 yılında El Kaide'de görev aldığını, 2012'de DEAŞ saflarına katıldığı anlatan Huveytli, aynı Esad güçleri tarafından yakalanıp, tutuklandığını, DEAŞ'ın cezaevine yaptığı baskınla kurtarıldığını söyledi. Huveytli, örgüte kadın üye kazandırılması konusunda görev aldığını da belirtti. DEAŞ'ın güç kaybetmesi sonrası 2 ay önce iki eşiyle yurda kaçak yollarla giriş yaptığını ifade eden Huveytli'nin sorgusu sürüyor.
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