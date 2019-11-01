DEAŞ'ın sözde emirine 15 yıl hapis istemi

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün Telafer emiri olduğu iddia edilen Irak uyruklu Suphi Huveytli'nin (48), 15 yıla kadar hapsi istendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen 19 Eylül’de gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Suphi Huveytli hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Huvetyli hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre 4 ay önce Kayseri’de yaşayan oğlunun yanına gelen sözde emir, 2007 yılında Irak El-Kaidesine katılarak örgütün Cezira Mektebi isimli askeri kampında eğitim aldı. İddianamede yer alan tanık R.E. ifadesinde Huveytli için, "DEAŞ’a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp, meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu. Bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ’lı, Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli’nin emri altındaydı ve ondan izinsiz hiç bir iş yapılmazdı" dedi.

DEAŞ'lı tanık R.E.'nin, "Suphi büyük bir emirdir, Ebu Muhammed kod adını kullanır. Musul, Tefafer, Beac ve Sincar bölgelerinden sorumluydu. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Suphi Huveytli'nin, DEAŞ lideri Bağdadi tarafından emir ilan edilerek, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu yapıldığı da öne sürüldü. Suphi Huvetyli'nin ise tanık R.E.’yi tanımadığını, DEAŞ ile irtibatının olmadığını, vidanjörle lağım temizliği yaptığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.



