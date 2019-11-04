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DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerden birinin, yılda yaklaşık 2 bin terörist savaşçı yetiştirilen, DEAŞ'ın...
GÜVENLİK 03.11.2019, 15:58
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüphelilerden birinin, yılda yaklaşık 2 bin terörist savaşçı yetiştirilen, DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden birinin, DEAŞ adına yılda yaklaşık 2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen, sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve örgütün 'zekat emiri' olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.
Öte yandan 2 örgüt üyesinin, DEAŞ adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu, örgüt kamplarında yetiştirilen yabancı terörist savaşçıların çatışma bölgelerine sevkini sağladığı tespit edildi. Diğer 4 örgüt üyesinin ise DEAŞ içinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden birinin, DEAŞ adına yılda yaklaşık 2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen, sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve örgütün 'zekat emiri' olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.
Öte yandan 2 örgüt üyesinin, DEAŞ adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu, örgüt kamplarında yetiştirilen yabancı terörist savaşçıların çatışma bölgelerine sevkini sağladığı tespit edildi. Diğer 4 örgüt üyesinin ise DEAŞ içinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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