DEAŞ'ın canlı bomba eğitimi verdiği şüphelilere operasyon: 8 gözaltı

İSTANBUL, () İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan, geçmişte çatışma bölgelerine giderek canlı bomba eğitimi alan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 11 kişiyinin yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, 11 örgüt üyesini yakalamak için sabaha karşı Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Eyüp, Bahçelievler, Esenler ve Arnavuktöy’deki 14 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Aralarında canlı bomba eğitimi alan örgüt üyelerinin de bulunduğu 8 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.