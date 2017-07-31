DEAŞ'ın araç tamircisi Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yakaladığı DEAŞ'lı Abdurrahman A.'nın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.



Emniyet'te soruşturmaları tamamlanan 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Abdurrahman ile birlikte A.T., A.M., A.H. ve A.A., "DEAŞ terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.