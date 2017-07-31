DEAŞ'ın araç tamircisi Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yakaladığı DEAŞ'lı Abdurrahman A.'nın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.
Emniyet'te soruşturmaları tamamlanan 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Abdurrahman ile birlikte A.T., A.M., A.H. ve A.A., "DEAŞ terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yakaladığı DEAŞ'lı Abdurrahman A.'nın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı.