DEAŞ ile bağlantılı şüphelinin evinde bunlar ele geçirildi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde polisin 2 hafta süren takibi ardından bir eve düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen C.A. yakalandı. Evde yapılan aramalarda kalem görünümlü suikast tabancalarında kullanılanların da bulunduğu çok sayıda mermi, otomatik silahlarda kullanılan dürbün ve üzerinde mermi delikleri olan çelik yelekler bulundu.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine, başlatılan soruşturma kapsamında C.A.'yı takibe aldı. Takip ardından, Kadifekale Semti'nde C.A. evine gözaltına alınırken aramalarda kalem görünümlü suikast tabancalarında kullanılan mermilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda mermi, otomatik silahlarda kullanılan dürbün, üzerinde mermi delikleri olan 3 çelik yelek, pala, komando bıçağı, miğfer, 4 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Daha önce poliste hırsızlık suçundan kaydı bulunan C.A.'nın, terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine C.A., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgusu devam eden C.A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



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