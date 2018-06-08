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DEAŞ celladının ekibi yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ın esir aldığı kişilerin kafalarını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında ekibi de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi...

DEAŞ celladının ekibi yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'ın esir aldığı kişilerin kafalarını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında ekibi de yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ'ta eğitim veren ve esir aldıkları Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır'ın, Kocaeli'de bulunduğunu tespit etti. Nisan ayında, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hücre evine düzenlenen baskında Fehed El Sacır gözaltına alındı. Fehed El Sacır'ın, ÖSO askerinin başının kestiği anın bulunduğu fotoğraf da baskında ele geçirildi. Örgütte cellatlık yaptığını itiraf eden Fehed El Sacır tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Fehed El Sacır'ın ekibini yakalamak için soruşturmayı devam ettirdi. Fehed El Sacır ile aynı tarihlerde ülkeye giren 4 kişi İzmit ve Başiskele'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Suriye'de Fehed El Sacır ile birlikte çalışan Yusuf Emin, Hasan Eldublan, Omar El Abdalla ve Halil El Hasan jandarmada işlemlerin ardından 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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