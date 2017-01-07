DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı: 43 ölü

KİLİS'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



Kilis'te Türkiye sınırının karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel mahkemeyi hedef alan saldırıda çoğunluğu sivil 43 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıda yaralanan 23 kişi de Halep'e getirildi.



Kilis'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada yerel mahkeme binasının hedef alındığı öğrenildi.



DEAŞ'ın saldırısında çoğu sivil 43 kişinin öldüğü bildirildi. Ancak bazı kaynaklar ölenlerin sayısının bunun üzerinde olduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı'na bilgi veren hastane kaynaklarına göre 60 kişi hayatını kaybetti.



Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez'de meydana gelen patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.



DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlardan 23 kişi tedavileri için Kilis'e getirildi.



Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.



DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.