Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu
THY 9 sefer hariç, tüm...
Rus elçi Karlov suikastında 6 tutuklama
Rus elçi Karlov suikastında 6...
15 Temmuz gazisi polis, meslekten ihraç edildi
15 Temmuz gazisi polis, meslekten...
Flaş gelişme... 15 Temmuz'da tankları durduran emniyet müdürü açığa alındı
15 Temmuz'da tankları durdurdu, FETÖ'den...

DEAŞ, Azez'de bomba yüklü araç patlattı: 43 ölü

KİLİS'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

KİLİS'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Kilis'te Türkiye sınırının karşısında bulunan Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel mahkemeyi hedef alan saldırıda çoğunluğu sivil 43 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıda yaralanan 23 kişi de Halep'e getirildi.

Kilis'in Türkiye sınırının karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada yerel mahkeme binasının hedef alındığı öğrenildi.

DEAŞ'ın saldırısında çoğu sivil 43 kişinin öldüğü bildirildi. Ancak bazı kaynaklar ölenlerin sayısının bunun üzerinde olduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı'na bilgi veren hastane kaynaklarına göre 60 kişi hayatını kaybetti.

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez'de meydana gelen patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlardan 23 kişi tedavileri için Kilis'e getirildi.

Öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Azez Kaymakamlık binası yakınlarında meydana gelen şiddetli patlama, Kilis tarafından da duyuldu ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananların Türkiye'ye getirilebileceği ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55