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DEAŞ'a militan yetiştiren 'Hoca' şebekesine operasyon: 11 gözaltı

KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, törer örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim verdiği ve örgütün 'Hoca' şebekesinden olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Hoca'...

DEAŞ'a militan yetiştiren 'Hoca' şebekesine operasyon: 11 gözaltı
KONYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, törer örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim verdiği ve örgütün 'Hoca' şebekesinden olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu öne sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de olduğu belirtildi. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim veren ve örgütün 'Hoca' şebekesi üyesi olduğu ileri sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün sabah saatlerinde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emineyete götürüldü. 
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