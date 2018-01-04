Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92

DEAŞ'a Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 26 kişi gözaltına alındı, canlı bomba yeleği ele geçirildi

BİNGÖL, () - BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bingöl merkezli 5 ilde 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alınırken, kullanılmaya hazır,...

DEAŞ'a Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 26 kişi gözaltına alındı, canlı bomba yeleği ele geçirildi

BİNGÖL, () - BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bingöl merkezli 5 ilde 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alınırken, kullanılmaya hazır, canlı bomba yeleği ele geçirildi.
Valililkten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak, yasadışı DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle operasyon düzenlediği belirtilerek şöyle denildi:
"Bingöl Merkezli olarak İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda, 26 şüpheli yakalanmış olup 25 şüpheli hakkındaki tahkikat devam etmekte, Y. (17) isimli suça bürüklenen çocuk ise aynı gün adli mercilere sevk edilmiş olup ddli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 farklı ikamet ve 4 farklı işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet kullanıma hazır İstişhad (Canlı bomba) yeleği, patlayıcı, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanan ateşleyici ve fitiller ile 1 adet elektrik güç kaynağı, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız av tüfeği,  46 adet, her biri 100 dolar olan toplamda 4 bin 600 dolar para,1 adet uzun namlulu silah üstü dürbün ele geçirildi. Halkımızın huzur ve güvenliğini sürdürmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."
 
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,