DBP'li Görümlü Belde Belediye Başkanı tutuklandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü suçlarından Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Şubat'ta gözaltına alınan Görümlü Belediye Başkanı Abdulğafur Rüzgar'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, yine aynı tarihte gözaltına alınan Görümlü Belediye Meclis üyesi Süheyle Bingü ve eski Belediye Başkanı Sinan Uysal'ın ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından' çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararı uygulanması ile serbest bırakıldığı da belirtildi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü suçlarından Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Şubat'ta gözaltına alınan Görümlü Belediye Başkanı Abdulğafur Rüzgar'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, yine aynı tarihte gözaltına alınan Görümlü Belediye Meclis üyesi Süheyle Bingü ve eski Belediye Başkanı Sinan Uysal'ın ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından' çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararı uygulanması ile serbest bırakıldığı da belirtildi.