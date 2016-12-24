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DBP Kars İl Başkanı tutuklandı

DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile 1 parti yöneticisi PKK/KCK operasyonu kapsamında tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında...

DBP Kars İl Başkanı tutuklandı
DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile 1 parti yöneticisi PKK/KCK operasyonu kapsamında tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları, yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ünün daha Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilen DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile parti yöneticisi Ramiz Atmaca savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Önder Fidanboy ve Ramiz Atmaca 'terör örgütü üyesi olmak, terör örgütüne maddi yardım sağlamak ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı operasyon çerçevesinde adliyeye çıkartılan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamından tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu.

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