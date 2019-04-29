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Dayısını, kendisine küfrettiği için öldürmüş

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, dayısı Vedat Daştan'ı (36) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan mahalle bekçisi Emrullah Karslı (27), hakim karşısına çıkarıldı. Karslı, duruşmada,...

Dayısını, kendisine küfrettiği için öldürmüş

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, dayısı Vedat Daştan'ı (36) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan mahalle bekçisi Emrullah Karslı (27), hakim karşısına çıkarıldı. Karslı, duruşmada, teyzesi ve annesi arasındaki borç- alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu dayısını, kendisine küfrettiği için vurduğunu söyledi.
Olay, geçen yılın kasım ayında, Yeşilyurt Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi. Mahalle bekçiliğine yeni başlayan Emrullah Karslı ile dayısı Vedat Daştan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karslı, tabancasıyla Daştan'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Daştan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Daştan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra teslim olan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Karslı hakkında, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
'KÜFREDİNCE AYAKLARINA DOĞRU ATEŞ ETTİM'
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Emrullah Karslı, Vedat Daştan'ın eşi Funda Daştan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Karslı, teyzesi ile annesi arasındaki borç- alacak meselesi yüzünden Vedat Daştan ile husumetli olduklarını söyledi. Dayısının bu olay nedeniyle kendisini tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu öne süren Karslı, şöyle konuştu:
"Hem telefonla hem de yüz yüze görüştüğümüzde dayım, bana ağır küfürler ediyordu. Kendisiyle uzlaşmak için çaba gösterdim. Olay günü de bu nedenle mahalledeki sağlık ocağında dayımla buluştuk; ancak kendisini yine küfretti. 'Dayı neden sürekli küfrediyorsun?' diye sorduğumda yine küfürle karşılık verdi. O küfredince tabancamı çıkarıp, ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aramızdaki mesafe çok yakın da çok uzak da değildi. Ateş ettiğimde yere düştü. Yere düşünce kendime geldim. Arkamı döndüm. Ambulansın yanaştığını gördüm. Hemen orada ambulansın komuta merkezi varmış, oraya yöneldim. Şoföre dedim ki 'Yaralı var, bakın orada' dedim. Onlar yaralıya doğru yöneldi. Pişmanım, böyle bir olayın olmasını istemezdim. Öncelikle beraatimi, mahkeme aksi kanaatteyse lehime olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep eriyorum." 
Sanığın savunmasının ardından söz alan ve şikayetçi olduğunu söyleyen Funda Daştan ise davaya katılma talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Funda Daştan'ın talebini kabul ederken, sanık Emrullah Karslı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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