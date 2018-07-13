Dayısı ve ağabeyinin tecavüzüne uğradı, 14 yaşında anne oldu

Hasan KIRMIZITAŞ/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesinde, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki A.B.'nin, doğum sancısı yaşadığı belirlendi. Doğumhaneye alınan A.B., kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuk anne ifadesinde, ağabeyi ile görme engelli dayısının tecavüzüne uğradığını söyledi. Gözaltına alınan dayı ve ağabey ise A.B. ile kendilerini zorlamasıyla ilişkiye girdiklerini doğrulayıp, dünyaya gelen çocukla ilgili birbirlerini suçladı. Çocuk anne A.B. devlet korumasına alınırken, dayısı ile ağabeyi ise tutuklandı.

Siverek'in Kale Mahallesi'nde oturan A.B., geçen cumartesi gününün ilk saatlerinde rahatsızlanınca ailesi tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste muayene edilen A.B.'nin sancılandığı belirlenince hemen doğumhaneye alındı ve 14 yaşındaki çocuk, kız bebek dünyaya getirdi.

Doktorların reşit olmayan kız çocuğunun doğum yaptığını bildirmesiyle hastaneye gelen polisler, kız çocuğunun psikolog nezaretinde bilgisine başvurdu.

'AĞABEYİM VE DAYIM TECAVÜZ ETTİ'

A.B., kendisine ağabeyi M.B. ile dayısı M.İ.'nin tecavüz ettiğini belirtip, yaşadıklarını tehdit edildiği için ailesine ya da başka kimseye anlatamadığını söyledi. Hamile kaldığını kısa süre önce öğrendiğini ve bol kıyafetler giyerek bu durumu gizlemeye çalıştığını anlatan A.B., çocuğun kimden olduğunu ise bilmediğini söyledi.

'KENDİSİ BİZİ ZORLADI'

Küçük kızın ifadesinin ardından polis, şüpheli ağabey M.B. ile dayı M.A.'yı evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ağabey sorgusunda; 2016 yılı Ekim ayında kız kardeşinin, evde yalnız oldukları sırada kendisine ilişkide bulunma teklifinde bulunduğunu öne sürerek, "Kabul etmedim ama bana kendisiyle birlikte olmazsam anneme birlikte olduğumuzu söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine ilişkiye girdik. Kendisiyle başka biriyle ilişkiye girip girmediğini sormadım ve o tarihten sonra bir daha beraber olmadım" dedi.

Bir gün evde oturduğu sırada morali bozuk olan kız kardeşi A.B. ile konuşunca dayısıyla ilişkiye girdiğini de öğrendiğini öne süren M.B. ifadesinde, "Bu durumu öğrenince 'Babamlara söyleyelim' dedim, ama kabul etmedi. Birkaç ay önce dayıma bu olayı sorunca kardeşimin isteğiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Ama ben dayıma kardeşimle ilişkiye girdiğimi söylemedim. Ben askerden bu yılın Mart ayında geldim. Bu tarihten sonra da asla ilişkiye girmedim. Çocuk bana ait değil, bu nedenle serbest bırakılmayı istiyorum" diye konuştu.

DAYI: KENDİ İSTEDİ, ÇOCUK BENDEN DEĞİL

Görme engelli olan dayı M.İ. de ifadesinde yeğeninin isteği üzerine ilişki yaşadıkları iddiasında bulundu. Geçen yıl Kasım veya Aralık ayında görme engelli olduğu için yeğeni A.B.'nin kendisini evine getirdiğini ve bu sırada ayrıldığı eşinin de dışarıda olduğunu anlatan M.İ., ifadesinde şöyle dedi:

"Yeğenim A.B., eve geldikten sonra bana cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Ben 'Olmaz' dedim. O zaman bana ailesine gidip kendisine tecavüz ettiğimi söylemekle tehdit etti. Ben yine kabul etmedim ama kendisi zorlayınca korkarak beraber oldum. Benden önce ağabeyi ile ilişkiye girdiğini söyledi. O sırada yaşının 14-15 olduğunu da bilmiyordum. Daha sonra annesine sorunca öğrendim. Ben yeğenim ile sadece bir kez cinsel ilişkiye onun zorlamasıyla girdim. Ancak ağabeyi ile zorla ilişkiye girip girmediğini ya da kaç kez ilişkiye girdiğini bilmiyorum. A.B.'nin doğum yaptığını polislerden öğrendim. Çocuk abisinden olabilir. Serbest bırakılıp, tutuksuz yargılanmak istiyorum."

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan ağabey M.B. ile dayı M.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuk yaşta anne olan A.B. ile kız bebeği ise hastanedeki işlemlerinin ardından devlet koruması altına alındı.