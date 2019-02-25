Dayının yeğenlerini vurma anı güvenlik kamerasında (2)

TUTUKLANDI
İzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDI İzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI
25 Şubat 2019 Pazartesi 16:24
TUTUKLANDI
İzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
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