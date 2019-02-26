Dayı miras kavgasında yeğenini öldürdü

NİĞDE'nin Bor ilçesinde miras kalan tarla yüzünden çıkan kavgada dayı Ş.U., yeğeni Sinan İnaç'ı bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, Yenigöçmen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ş.U. ve yeğeni Sinan İnaç arasında miras kalan bir tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.U., yeğeni Sinan İnaç'ı bıçakladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, dayı Ş.U.'yu gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

