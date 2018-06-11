Davutpaşa'da yanan fabrika binasının bir kısmı çöktü

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının bir kısma çöktü.
(FOTOĞRAF)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının bir kısma çöktü. (FOTOĞRAF)
11 Haziran 2018 Pazartesi 16:47
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının bir kısma çöktü.
(FOTOĞRAF)
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