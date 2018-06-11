Davutpaşa'da fabrika yangını (3)

Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gelerek inceleme yaptı.

Vali şahin burada yaptığı açıklamada "Yangına 89 araçla müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 5 katlı. Her katı 2 bin metrekareden 10 bin metrekarelik binada yangın başladı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybına dair bir bilgi yok. Fabrika sahiplerinin verdiği bilgiye göre de içeri de kimse yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil" dedi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. İstanbul'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 4 ve 5'inci katları bir anda alevler içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre, yangının çıkmasıyla birlikte içeride bulunan çalışanları binayı terkederek; yangını itfaiyeye haber verdi. İlk etapta 6 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine geldi, yetersiz kalınca Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. 89 araç ve 185 personelle yangına müdahale sürüyor. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı kısmen kontral altına alınan yangın nedeniyle çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans da olay yerinde bekliyor.

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