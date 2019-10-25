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Datça ve Bodrum açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ve Bodrum açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken durdurulan 4 ayrı lastik botta 41 kaçak göçmen yakalandı. Datça ilçesi açıklarında geçen çarşamba günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik...

GÜVENLİK 25.10.2019, 10:17
Datça ve Bodrum açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nın Datça ve Bodrum açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken durdurulan 4 ayrı lastik botta 41 kaçak göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında geçen çarşamba günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, saat 09.00'da, Deveboyu Burnu açıklarında göçmenlerin içinde bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı erkek, 4'ü Mısır, 2'si Filistin, 2'si Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri ise, geçen çarşamba ve perşembe günü 3 ayrı lastik bot durdurdu. Yapılan kontrollerde 13'ü Suriye, 9'ü Afganistan, 8'i Filistin, 3'ü Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. 22'si erkek, 9'u kadın, 2'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF

 

 

 

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