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Datça'daki yangın, badem ve zeytin ağaçlarını kül etti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangında toplam 2 hektarlık badem ve zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisi zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürüldü. Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Mezgit...

Datça'daki yangın, badem ve zeytin ağaçlarını kül etti
MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan yangında toplam 2 hektarlık badem ve zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisi zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürüldü.
Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Mezgit Mevkisi'nde bir tarım arazisinde, bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yakındaki bir su deposundaki elektrik kontağının neden olduğu sanılan yangın, kısa sürede yayıldı. Bölgeye, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman işletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 28 orman işçisi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çaba sonucunda söndürülürken ilk belirlemelere göre toplam 2 hektarlık badem ve zeytin ağaçları ile kaplı tarım arazisi zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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