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Datça'da tekne motoru hırsızlığında şüphelilerden 1'i tutuklandı
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki tekne motoru hırsızlığı ile ilgili polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 3 şüpheli daha aranıyor. Datça'da ilçe merkezine...
GÜVENLİK 16.10.2019, 18:23
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki tekne motoru hırsızlığı ile ilgili polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 3 şüpheli daha aranıyor.
Datça'da ilçe merkezine 5 kilometre mesafede Kargı Koyu'nda, sahipleri tarafından karaya çekilmiş 3 teknenin motoru geçen 9 Ekim'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Tekne sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, ilçe merkezi ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraralarını bir hafta süreyle inceleyen polis, şüphelilere ait olabileceği tahmin edilen Aydın plakalı otomobili takibe aldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında Mesudiyeliler Sitesi yakınlarında aranan otomobilin görüldüğü bilgisine ulaşınca harekete geçti. Durdurulan otomobildeki Didim'den geldikleri belirlenen şüpheliler M.P. (33) ve İ.H. (33) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen iki şüpheliden M.P. (33) tutuklandı. Diğer şüpheli İ.H. (33) serbest bırakıldı. Olayla ilgili F.P. (27) ve M.Ö.H. (20) ile henüz açık kimliği belirlenmeyen bir kişinin daha arandığı bildirildi.
Datça'da ilçe merkezine 5 kilometre mesafede Kargı Koyu'nda, sahipleri tarafından karaya çekilmiş 3 teknenin motoru geçen 9 Ekim'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Tekne sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, ilçe merkezi ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraralarını bir hafta süreyle inceleyen polis, şüphelilere ait olabileceği tahmin edilen Aydın plakalı otomobili takibe aldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dün saat 22.30 sıralarında Mesudiyeliler Sitesi yakınlarında aranan otomobilin görüldüğü bilgisine ulaşınca harekete geçti. Durdurulan otomobildeki Didim'den geldikleri belirlenen şüpheliler M.P. (33) ve İ.H. (33) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen iki şüpheliden M.P. (33) tutuklandı. Diğer şüpheli İ.H. (33) serbest bırakıldı. Olayla ilgili F.P. (27) ve M.Ö.H. (20) ile henüz açık kimliği belirlenmeyen bir kişinin daha arandığı bildirildi.
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