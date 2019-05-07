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Datça'da orman yangını

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın, saat 16.30 sıralarında...

Datça'da orman yangını

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçenin Küçük Çakal Mevkii'ndeki ormanlık alanda, çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Datça Orman İşletme Şefliğine ait 3 arazöz ve 25 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin, 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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