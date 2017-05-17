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Datça'da esrar satıcısı 'çaycı dayı'ya tutuklama

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine yönelik   polis tarafından düzenlenen operasyonda 100 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 64 yaşındaki Yüksel C. tutuklandı. Datça Oto Tamirciler...

Datça'da esrar satıcısı 'çaycı dayı'ya tutuklama

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, uyuşturucu ticaretine yönelik   polis tarafından düzenlenen operasyonda 100 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 64 yaşındaki Yüksel C. tutuklandı.
Datça Oto Tamirciler Sitesi'nde çay ocağı işleten, çevresinde 'Dayı' ve 'Dede' lakaplarıyla tanınan Yüksel C.'nin, ilçeye uyuşturucu madde getirip sattığını öğrenen polis çalışma başlattı. İzlemeye alınan Yüksel C.'nin, D.D. (49) adındaki kişiye 400 TL karşılığı bir miktar esrar sattığını tespit eden polis, geçen pazartesi günü operasyon için düğmeye bastı. Yüksel C. ve D.D. gözaltına alındı. Yüksel C.'nin otomobilinde, işyerinde ve evinde arama yapıldı. Otomobilde gizlenmiş ve satışa hazır paketlenmiş 100 gram esrar bulundu. Şüphelinin işyeri ve evinde ise esrar maddesi ile saksıda yetiştirilmiş hintkeneviri ele geçirildi. D.D. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dün uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeyi sevk edilen Yüksel C. tutuklandı.

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