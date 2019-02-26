Datça'da 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 gözaltı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir ve Manisa’da yaşayan iki kız kardeşe ait 5 parsel arsayı, Muğla’nın Datça İlçesi Tapu Müdürlüğü’nde sahte belgelerle beş ayrı kişiye 2,5 milyon TL karşılığı sattıkları iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden sahte nüfus cüzdanları ile satış işlemini gerçekleştiren M.A. (67) ve F.T. (58) isimli iki kadın ile kendilerine yardımcı oldukları belirlenen Z.D. (56), M.A. (42) ve M.A. (49) tutuklandı.

Beş şüpheli Muğla Cezaevi’ne gönderilirken, diğer şüpheliler H.G. (44), T.İ. (65) ve D.Y. (54) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DOKUNCU ŞÜPHELİ AMASRA’DA YAKALANDI

Öte yandan olaya adı karıştıkları gerekçesiyle haklarında arama çalışması başlatılan 6 şüpheliden birinin daha yakalandığı öğrenildi. Datça polisi tarafından kimliği belirlenen G.B. (48) bugün akşam saatlerinde Amasra polisi tarafından gözaltına alındı. G.B.’nin Amasra’da yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla), ()-