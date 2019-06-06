Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Datça'da 14 kaçak kurtarıldı

DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 14 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Olay, salı günü...

Datça'da 14 kaçak kurtarıldı

DATÇA (Muğla), ()- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 14 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında, Datça ilçesi Kalemlik Burnu açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde bir grup kaçağın bulunduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, botla bölgeye giderek, 7'si Filistin, 5'i Irak ve 2'si Suriye uyruklu toplam 14 kaçağı kurtardı. Kıyıya getirilen 4'ü çocuk, 1'i kadın, 9'u erkek 14 kişi, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328