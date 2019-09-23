Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 10.09'da, merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 29.6 kilometre altında meydana gelen deprem, Datça ilçe merkezi ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yazıköy mahallerinde hissedilmedi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem Datça ilçe merkezine 80 kilometre mesafede, 29 kilometre derinlikte. Kayıtlara en yakın kara parçası olduğu için Datça açıkları deniliyor. Ancak, deprem ilçemizin hiçbir noktasından hissedilmezken, olumsuz bir durumda söz konusu değil" dedi.