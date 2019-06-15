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Darıca’da sel: 1 ölü - Yeniden

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, aniden bastıran yağmur sele döndü. Denizde batan motorlu sandaldaki balıkçı itfaiye tarafından kurtarılırken, bir marketin bodrumunda mahsur kalan kadın hayatını kaybetti. Darıca'da öğle saatlerinde başlayan...

Darıca’da sel: 1 ölü - Yeniden
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, aniden bastıran yağmur sele döndü. Denizde batan motorlu sandaldaki balıkçı itfaiye tarafından kurtarılırken, bir marketin bodrumunda mahsur kalan kadın hayatını kaybetti.
Darıca'da öğle saatlerinde başlayan yoğun yağış sele dönüştü. Evlerin ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Motoruna su kaçan bazı araçlar bozulurken, sahil kesiminde bulunan birçok yerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Yağışın başladığı sırada denizde olan bir motorlu sandal battı. Evinin balkonundan sandalın battığını fark eden bir kadının ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, sandalda bulunan ismi öğrenilemeyen balıkçıyı kurtararak karaya çıkardı. Kıyıya gelen ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BODRUMDA MAHSUR KALAN MARKET ÇALIŞANI KURTARILAMADI
Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katını su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada meydana gelen sel nedeniyle 2 çalışan bodrum katında mahsur kaldı. Çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrum katının yol seviyesindeki penceresinin yanına gelerek yardım istedi. Vatandaşlar ve itfaiyeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Birsen Akbay, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bodrumda mahsur kalan Elif Urhal ise itfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucunda ulaşılabildi. Urhal, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TÜM İLÇEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ
Darıca'nın tamamında etkili olan yağış özellikle Nene Hatun, Piri Reis, Sırasöğütler ve Kazım Karabekir mahallelerinde büyük hasara yol açtı. Yolların göle döndüğü ilçede, birçok ev ve iş yerinin bodrum katları suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşları kurtaran ve su baskınları ile mücadele eden itfaiye ekiplerine Gebze ve Çayırova itfaiyelerinden de takviye ekipler geldi. Yoğun yağış ve sel sonrasında Darıca'nın tamamında yaklaşık 3 saat boyunca elektrik kesintileri olduğu görüldü. Elektrik bazı mahallelere tekrar verilirken, birçok mahallede kesinti devam ediyor.
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