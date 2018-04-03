Darıca'da ahşap evde korkutan yangın

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde atıl haldeki ahşap evde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Bitişikteki bina tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi Öksüz Sokak'taki atıl haldeki tek katlı bir evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap evi alevler sararken, yanındaki 3 katlı binada yaşayanlar önlem amacıyla evlerini boşalttı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yanındaki binanın bazı dairelerinin pencere doğramaları ve duvarları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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