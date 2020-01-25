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Darıca'da 3 araç çarpıştı: 11 yaralı
GÜVENLİK 25.01.2020, 03:05
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede giden 41 TR 358 plakalı hafif ticari araç, sokaktan caddeye çıkan 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra karşı yönden gelen Ali Hızlı yönetimindeki 34 COA 278 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs içindeki 2'si çocuk 6 kişi ve diğer araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, 7 kişiyi ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 11 kişi tedaviye alındı.
Kazanın meydana geldiği Çelikoğlu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza gece saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede giden 41 TR 358 plakalı hafif ticari araç, sokaktan caddeye çıkan 41 TZ 636 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra karşı yönden gelen Ali Hızlı yönetimindeki 34 COA 278 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs içindeki 2'si çocuk 6 kişi ve diğer araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, 7 kişiyi ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 11 kişi tedaviye alındı.
Kazanın meydana geldiği Çelikoğlu Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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