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Dargeçit'te taşan dere boş evi yuttu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN’de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Dargeçit ilçesinde taşan dere boş bir evi yuttu. Mardin'de dün gece bastıran dolu yağışının ardından sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve...

Dargeçit'te taşan dere boş evi yuttu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN’de sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Dargeçit ilçesinde taşan dere boş bir evi yuttu.
Mardin'de dün gece bastıran dolu yağışının ardından sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin, olası sel ve su baskınlarına karşın hazır bekletildikleri öğrenildi. 
Dargeçit ilçesinde de sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Sel nedeniyle ilçe merkezinden geçen dere taştı. Dere kenarındaki boş bir ev ise kayarak dereye düştü. Evin dereye düşme anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İlçede ayrıca Bahçebaşı, Tepebaşı, Saray ve Sefa mahallelerindeki birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiğini açıklayarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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