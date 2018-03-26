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Dargeçit'te PKK/KCK operasyonu: 3 terörist öldürüldü

MARDİN'in Dargeçit ilçesine bağlı Tanyeri Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Dargeçit'in Tanyeli Mahallesi'nde uygulanan...

Dargeçit'te PKK/KCK operasyonu: 3 terörist öldürüldü
MARDİN'in Dargeçit ilçesine bağlı Tanyeri Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Dargeçit'in Tanyeli Mahallesi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Dargeçit İlçesi Kırsal Alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat: 08:00 itibari ile İlimiz Dargeçit ilçesi kırsal Tanyeri mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.
Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.
Valilik tarafından yapılan ikinci açıklamada ise düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu bilgilere yerverildi:
"26 Mart 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyonda Dargeçit ilçesi kırsal alanında 3 bölücü terör örgütü üyesi silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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