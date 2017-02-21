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Darende Kaymakamı Gaziantep'te tutuklandı

GAZİANTEP, () - MALATYA'nın Darende Kaymakamı Ali Türk, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep'te tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün...

Darende Kaymakamı Gaziantep'te tutuklandı

GAZİANTEP, () - MALATYA'nın Darende Kaymakamı Ali Türk, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep'te tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı saptanan Kaymakam Ali Türk, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada ise şöyle denildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; Malatya'da gözaltına alınan örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen Darende Kaymakamı A.T. sevk edildiği Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştır."

 

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