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Darbettiği 17 yaşındaki kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakladı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Necati G. (31), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen 17 yaşındaki kız arkadaşı C.Ç.‘yi darp etti, olaya müdahale etmek isteyen kızın üvey ağabeyi Hamza K.'yı (18) da göğsünden bıçaklayarak ağır...

Darbettiği 17 yaşındaki kız arkadaşının üvey ağabeyini bıçakladı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Necati G. (31), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen 17 yaşındaki kız arkadaşı C.Ç.‘yi darp etti, olaya müdahale etmek isteyen kızın üvey ağabeyi Hamza K.'yı (18) da göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Bağlık Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati G., sokakta buluştuğu kendisinden ayrılmak isteyen C.Ç.'yi darp etmeye başladı. Olayı gören C.Ç.'nin üvey ağabeyi Hamza K., Necati G. ile kavga etmeye başladı. Necati G.,  üzerindeki  bıçakla Hamza K.'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Hamza K., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hamza K., ameliyata alınırken, kaçan Necati G. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Necati G. ve kız arkadaşı C.Ç. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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