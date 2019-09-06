Darbedilen doktora meslektaşları sahip çıktı

SAMSUN Tabip Odası üyeleri, hastanede 2 Özel Harekat polisi tarafından darbedildiği öne sürülen doktor S.G.'ye yaptıkları basın açıklamasıyla sahip çıktı. Grup yaşananlara tepki gösterirken, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Biz hekimler kamu hizmetini halk adına devlet adına sunuyoruz. Hekime, sağlıkçıya uygulanan şiddet halka ve devlete uygulanan şiddettir. Biz böyle algılıyoruz" dedi.

Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde dün, iddiaya göre epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekat polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. Doktor S.G., 'Bize neden bakmıyorsun?' diyen 2 polis memuru tarafından darbedildi. Olay sırasında hastanede 'beyaz kod' verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisi kavgaya müdahale etti. Kolundan yaralanan S.G., şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk Tabipler Birliği Samsun Tabip Odası üyeleri ve hastane çalışanları, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis girişi önünde toplanarak basın açıklamasında bulunup, yaşananlara tepki gösterdi. Burada konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, "Bu şiddet olayını biz kınarken bile utanç içerisindeyiz. Ama iki kez utanç içerisindeyiz. Çünkü sağlıkçıya şiddet uygulamak, kamu düzenini hiçe sayarak kargaşa çıkarmak, istediğini kaba kuvvet uygulayarak elde etmeye çalışmak, ilkel toplulukların, geri kalmış ülkelerin bir özelliğidir. Dün yaşadığımız bu olayın diğer şiddet olaylarından farklı bir tarafı var. Kişilerin, toplumun güvenliğinden ve emniyetinden sorunlu olanların bir kurumda görev yapanların uyguladığı bu şiddet, bizi daha derinden yaralamıştır. Devlete hizmet edenlerin yine aynı şekilde devlete halka hizmet edenlere şiddetini görüyoruz biz burada. Bu yüzden kat ve kat üzüntülüyüz. Biz hekimler kamu hizmetini halk adına, devlet adına sunuyoruz. Hekime, sağlıkçıya uygulanan şiddet, halka ve devlete uygulanan şiddettir. Biz böyle algılıyoruz" dedi.



