Darbeci yüzbaşı Şahin: Ömer Halisdemir gibi emri yerine getirdim (2)

YÜZBAŞI GÖZÜBÜYÜK; AĞIR SİLAH ALMADIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Muammer Gözübüyük'ün ifadesiyle devam edildi. Savunmasına FETÖ üyesi olmadığını, ByLock, Bank Asya ya da derneklerle ilgisinin bulunmadığını söyleyip başlayan Yüzbaşı Gözübüyük, "15 Temmuz öncesinde hiçbir plana katılmadım, bilgim yoktu. Ben o hafta sonu cumartesi ve pazar günü için birliğimden izin istedim" dedi.

Göreve firari Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin çağırdığını da anlatan Yüzbaşı Gözübüyük, "Bizim ağır silahlarla donatıldığımız söyleniyordu. Fakat ağır silah olabilecek hiçbir şey bizde yoktu. Biz TSK'daki techizat mevzuatına göre almamız gerekenin 4'te birini aldık. Elimizde tüfek ve makinalı tüfek vardı, bunlar ağır silah değildir" dedi.

"O DA ÖMER HALİSDEMİR'İ ÖRNEK GÖSTERDİ"

Çiğli'ye geldikten sonra, diğer askerlerin anlatımlarında yer aldığı gibi darbeyi kendilerine Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in açıkladığını ifade eden Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, "Özel Kuvvetler, TSK'daki diğer birimlerden farklıdır. Verilen emri kesinlikle sorgulamayız. Ömer Halisdemir, verilen emirle generali vurdu. Ben de emri yerine getirdim" dedi.

BENİM BİLMEDİĞİM YERİ, YOL GÖSTEREN SİVİL NASIL BİLİYORDU?

Marmaris'e helikopterden indikleri sırada sis bulutunun olduğunu, bulutun onlar gelmeden yarım saat önce hazırlandığını ileri süren Yüzbaşı Gözübüyük, "Kasıtlı olarak oraya çekildik. Aşağıya indikten sonra Cumhurbaşkanı'nın yerini yanımıza gelen bir sivil söyledi. Onun gösterdiği yöne gittik. Benim operasyon birimi olarak bilmediğim yeri sivil vatandaş nasıl biliyor? Cumhurbaşkanı'nın kaldığı konuta gittiğimiz sırada ise sivil birisini gördüm. Koştuğu sırada onu takip ettim. Onun gittiği yöne ilerlediğimde polislerin bulunduğunu gördüm" dedi.

Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, şehit polis Nedip Cengiz Eker'in de dost ateşi sonucu şehit olduğunu öne sürdü.

AVUKAT KARDEŞİNİN İMZASININ BULUNDUĞU İFADELERİ KABUL ETMEDİ

Bu arada sanık Yüzbaşı Muammer Gözübüyük'ün ifadesi sırasında ilginç bir durumun yaşandığı da ortaya çıktı. Polis, savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleriyle mahkemedeki anlatımları arasında çelişkiler bulunan sanık Yüzbaşı Muammer Gözübüyük, onları baskı altında söylediğini, kendisine işkence yapıldığını ileri sürdü. İfadeler arasındaki çelişkili bölümleri kabul etmeyen, mahkemedekilerin geçerli olduğunu söyleyen Yüzbaşı Gözübüyük'ün, baskı gördüğünü iddia ettiği anlarda yanında avukat kardeşi Harun Gözübüyük'ün bulunduğu, tüm belgelerin altında onun da imzasının bulunduğu öğrenildi.

SAVCI: ÖLÜM NEDENLERİ ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI

Yüzbaşı Muammer Gözübüyük'ün ifadesinin tamamlanmasından sonra duruşma savcısı bir kez daha şehit polis memurlarına ilişkin açıklama yaptı. Savcı, "Nedip Cengiz Eker'in vücudunda 1, Mehmet Çetin'in vücudunda ise 4 ateşli silahtan çıkan kurşun girişi yarası vardır. Özelliklerine bu yaraları oluşturan mermi çekirdeklerinin, uzak atıştan aldıkları sabittir. Ölümlerine de bu ateşli silah yaralarının neden olduğu teslim edilmiştir" dedi.

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