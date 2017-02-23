Darbeci Yüzbaşı Sagun: Cumhurbaşkanını alacağımız bize söylendi (4)

SÖNMEZATEŞ; HELİKOPTERLER NEDEN DURDURULMADI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra Albay Ramazan Elmas'ın ifadesiyle devam edildi.

Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Ramazan Elmas, aleyhindeki hiçbir ifadeyi kabul etmediğini, Zekeriya Kuzu'nun söylediği listeyi de reddettiğini söyledi. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sömezateş'in, general olduğu ve üs komutanının yerine vekaleten baktığını anlatan Albay Ramazan Elmas, "Benim odama gelmesinden doğal bir şey olamaz. 15 dakika genel konulardan konuştuk. Kendisi neden geldiğini açıklamadı. Önceden MAK komutanıydı. Onları tanırdı. MAK için geldiğini düşündüm. Sonra onu odamda bıraktım" dedi.

Tuğgeneral Sönmezateş'in odasında Taner Berber ile de görüştüklerini anlatan Albay Ramazan Elmas, "Benim odamda silah göstermediler. MAK timinin hangi silahlara sahip olduğunu, hatta depolarının yerini bile bilmem. Onların silahlarıyla tek atış bile yapmadım çünkü uzmanlık alanım değil" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan saat 18.30'da, uçuşların durdurulmasına yönelik emir geldiğini, nöbetçi amirliğin kendisine bunu söylediğini de ifade eden Ramazan Elmas, “Helikopterlerin kule vasıtasıyla geldikleri bana söylendi. Helikopterlerin hiçbirisine gitmedim. Benim talimatım da yok" dedi.

Cumhurbaşkanı eski Yaveri Ali Yazıcı ile de odasında sadece bir ya da iki dakika görüştüğünü, sonrasında Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın yanına gittiğini ileri süren Albay Ramazan Elmas, "Ali Yazıcı da bana kendisine gelen 'en yakın üsse gidiniz' mesajından dolayı uğradığını söyledi. Ancak korgeneralin yanına gitmem gerektiği için onun yanında durmadım" dedi. Albay Elmas FETÖ suçlamaları için de "FETÖ ile bağlantım yok. Kabul etmiyorum. Geçmişim bellidir. İsteyen bakabilir" dedi.

"EMİR GELSEYDİ MÜDAHALE EDERDİM"

Emir gelmesi durumunda helikopterlere güvenlik personeliyle müdahale edebileceğini de anlatan Albay Ramazan Elmas, "Helikopterlerin kalkmasıyla ilgili kule gerekli yerlere bilgi verdi. Polislerin TOMA'ları da kapıya gelmişti. Onlarla konuştum. Bizden kimse çıkmayacak sizden de giren olmasın dedim. Beni gözaltına almak istediler gece saat 03.00 sıralarında. Benden başka komutan olmayacağını işlerin karışacağını söyledim. Bunun üzerine bıraktılar sabah saat 06.00'da gidip teslim oldum" dedi.

GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ'TEN ÇIKIŞ

Albay Ramazan Elmas'ın ifadesini bitirip soruları yanıtladığı sırada tutuklu sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, söz aldı ve "Ramazan Elmas'ın konum itibariyle bana müdahale şansı yoktu. Ancak helikopterin uçuşları Hava Kuvvetleri birimlerinin yanı sıra Ege Ordu Komutanlığı'nca da takip ediliyor. Hatta bu Yunanistan'dan bile radarlarca rahatlıkla görülebiliyor. Neden Ege Ordusu, Hava Kuvvetleri'nin herhangi bir birimi bize müdahale etmedi. İsteselerdi bizi durdurabilirlerdi. Ben sizden bunu resmi olarak yetkili makamlardan sormanızı istiyorum" dedi.

Tuğgeneral Sönmezateş, Bodrum'da da uçmalarına izin verildiğini sadece yakıt verilmediğini, ancak İzmir'e dönüşlerinde tekrar kalkmalarına izin verilmediğini de ileri sürdü. Albay Ramazan Elmas da "Kendi sorumluluk alanımda hiç kimsenin burnu kanamadı" dedi.

Tutuklu helikopter pilotları Zeki Göçmen ile Murat Dağlı da, yanlarına gelen Albay Ramazan Elmas'ın görevi kabul etmemeleri durumunda kendisinin helikopter sağlayabileceğini söylediğini ileri sürdü. Albay Ramazan Elmas ise savunmasında, "Ege Ordu Komutanlığı'ndan helikopter istenmişti, ben oraya gidip gidemeyecekleri sordum" dedi.

Mahkeme duruşmayı 28 Şubat Salı gününe erteledi.

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