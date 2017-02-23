Darbeci Yüzbaşı Sagun: Cumhurbaşkanını alacağımız bize söylendi (2)

ABDULLAH GÜL'Ü KORUMAYA DA AYNI MÜHİMMATLA GİTMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasında Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Bahadır Sagun'un ifade işlemleri sürdü.

İfadesini tamamlayan Bahadır Sagun'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Mukavemet beklemediğiniz bir operasyonda, bu kadar cephaneyle gidilmesini nasıl izah edersiniz?" sorusunu yöneltti. Yüzbaşı Sagun ise "Emekli olsam da bana bugün de görev verilse yine giderim. Üzerimde 4 şarjör vardı. Makinalı tüfek nişancısının ne kadar aldığını görmedim. Onu o emri de ben vermedim. Abdullah Gül'ü korumaya gittiğimde de, aynı teçhizatı almıştım, orada da mukavemet yoktu. Bizim bu olaya nasıl çekildiğimiz belli. Bizim mühimmat atmaya, ateş etmeye kastımız yok ama atılmaya zorlandık" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN SAĞ SALİM ALINACAĞI SÖYLENDİ"

Duruşmada daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Murat Köse savunmasını yaptı. Binbaşı Şükrü Seymen'i önceden tanıdığını, idol olarak gördüğünü ve görevi de kendisine onun verdiğini anlatan Üsteğmen Köse, şunları söyledi:

"15 Temmuz günü buluştuk. Çiğli'ye indik, terör liderine operasyon yapacağımızı düşünüyordum. Bizi burada Gökhan Paşa karşıladı, darbe açıklaması yaptı. Şükrü Binbaşı da bir personelin alınacağını söyledi. Ben de yanına yaklaşıp bu personelin kim olduğunu sordum o da o an Cumhurbaşkanı'nın sapasağlam alınacağını söyledi. Kargaşa ortamı vardı, sağlıklı bir brifing ortamı yoktu. Ama yine de kafamda soru işareti oluştu."

Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e de Cumhurbaşkanı'na ne vasıfla alınacağı sorusunu sorduğunu ifadesinde anlatan Üsteğmen Murat Köse, "Onu ünlü bir tuğgeneral biliyordum. 'Cumhurbaşkanı'nı ne vasıfla alacağız' dedim. Çünkü ilk başta korumalarına takviyeye gidiyoruz sandım. Kendisi de bana emrin Genelkurmay'dan geldiğini, emir komuta içersinde uyulması gerektiğini söyledi" dedi.

Marmaris'te çatışma sırasında yaşananları da anlatan Üsteğmen Murat Köse, "Araziye kaçtığımızda öldürüleceğimizi düşünüp kaçmaya karar verdik. Sonrasında ise teslim olduk, yakalanmadık. Oradan istesek yine sıyrılırdık. Artık yeterli sürenin geçtiğini, teslim olmayı düşündük" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın ifadelerindeki çelişkileri hatırlatması üzerine de baskıdan o zaman böyle davrandığını ileri sürdü.

15 TEMMUZ DARBE DERNEĞİ'NDEN MÜDAHİLLİK TALEBİ

Bu arada 15 Temmuz sonrasında kurulan 15 Temmuz Derneği mahkemeye müdahillik başvurusunda bulundu. Bu talebi değerlendiren mahkeme, derneğe ait bilgilerin net olmamasından dolayı talebi şimdilik reddine kadar verdi.



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