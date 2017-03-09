Darbeci askerlere idam ipli ve yumurtalı protesto / (2)

"SALON ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ZAAFİYETİ VAR" İDDİASI

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık avukatlarının, "Salon çevresinde güvenlik zafiyeti var. Bilinçli olarak sanıklar halkın içinden geçiriliyor" demeleri üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Güvenlik konusunda gerekli yerlere yazı yazacağız" dedi.

Bunun üzerine sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise, "Güvenlik konusunda kaygılarımızı ne zaman dikkate alacaksınız bunu merak ediyorum" dedi.

"TÜM TUTANAKLARIN SAYFA SAYISI 100 BİNİ GEÇİYOR"

Daha sonra sanık avukatlarının verdiği dilekçelerin değerlendirilmesi ve kayıt altına alınmasına geçildi. Dilekçeleri okuyan ve kayıtlara geçiren Mahkeme Başkanı Baştoğ, dün olduğu gibi bugün de duruşma tutanaklarını isteyen sanıklara, "Dün ifadelerle ilgili sayfa sayısında bir karışıklık oldu. Bugün bir düzeltme yapmak gerekiyor. Tutanakların tamamını vermemiz de cezaevi ve resmi makamların bunun bedelini karşılaması şu an mümkün değil. Sanıkların sadece HTS kayıtları 35 bin sayfa, ancak tüm duruşma tutanaklarının sayfa sayısı ise 100 bini geçiyor. Kendinize ait olanı alabilirsiniz" diye yanıt verdi.

AVUKATLARA UYARI

Mahkeme Başkanı dilekçeleri okurken sanık avukatlarına uyarıda bulundu. Baştoğ, "Gökhan Sönmezateş'in avukatı müvekkilinden alacağı olan parayı alamadığı için ara kararı beklemeden 10 sayfalık dilekçe vermiş. Lütfen bizi taciz etmeyin. Ara kararı bekleyebilirsiniz" dedi.

3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı duruşmaya ara verildi.

