Darbeci 2 subayın cezası BAM'da onandı

ERZURUM, () - DARBE girişiminde adı 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak geçen Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Bylock' kullananlarla ilgili kırmızı listede yer alan Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) onandı. Karar Yargıtay tarafından da onanması halinde kesinleşecek.

Darbe girişimin olduğu 15 Temmuz gecesi Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay Murat Koçak ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz gözaltına alındı. Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen 'sıkıyönetim direktiflerini' uygulamakta ısrarcı oldukları gerekçesiyle Murat Koçak ile Murat Yılmaz, 17 Temmuz'da tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Murat Koçak ve Murat Yılmaz hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

5 OCAK'TA KARAR VERİLDİ

Aynı mahkemede 5 Ocak günü karar duruşması görüldü. Mahkeme Murat Koçak ile Murat Yılmaz'ı 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, iki subay için de iyi hal indirimi uygulamadı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Verilen karar ile Türkiye'deki ilk darbeci subaylar davası karara bağlanmış oldu.

YARGITAY DA ONARSA KESİNLESECEK

Yerel mahkemenin verdiği karar Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. 2'nci Ceza Dairesi kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 309/1 maddesiyle hükmolunun cezanın 3713 sayılı yasanın 5'inci maddesi ile artırılmasına yer olmadığına karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmadığı vurgulandı. Darbeci subaylara verilen ilk onama kararını Yargıtay'da da onarsa Murat Koçak ve Murat Yılmaz'ın cezaları kesinleşmiş olacak.