Darbe karşıtlarına ateş etme davasına devam edildi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, darbe karşıtı 7 kişiye tabancayla ateş edip 1'inin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla, 1'i tutuklu, 5 sanık hakkında açılan davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, Metin A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Karşıyaka Bostanlı Camisi önünde, darbe karşıtı 7 kişiye, kimliği belirsiz kişiler tabancayla ateş etti. Olayda Ali Gürsu (38) tabancayla yaralandı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri Metin A. (43), Cumhur Güçlü B. (36), Ali C. (24), Ceyhun A. (30) ve Sedat K.'yi (32) gözaltına aldı. Tabancayı kullandığı belirlenen Metin A., 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Metin A. hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Kasten hayati tehlike doğuracak şekilde silahla yaralamak', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 19 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklardan Ali C. hakkında, 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Dini mekânlara hakaret' suçlarından 14 yıla kadar, diğer sanıklar Cumhur Güçlü B., Sedat K., ile Ceyhun A. hakkında ise ise 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Dini mekânlara hakaret' suçlamalarından 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aynı mahkemede davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuklu yargılanan Metin A., tutuksuz sanıklar Cumhur Güçlü B., Ali C. , Ceyhun A. ve Sedat K. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen darbe gecesine ait görüntülerin incelendiğini ve kurumdan raporun geldiğini söyledi. Yapılan inceleme sonrasında görüntülerdeki sesin Metin A.'ya ait olup olmadığının anlaşılamadığı ifade edildi. Aynı görüntüler duruşmada tekrar dinlenirken, mahkeme heyeti görüntülerdeki sesin sanık Metin A.'nın sesine benzemediği yönünde oy birliğiyle karar verdi.

Duruşma savcısı, suçun niteliği ve delilleri incelendiğinde sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Sesin kendisine ait olmadığını ve FETÖ'yle bağlantısının bulunmadığını belirten Metin A., "Ben Atatürkçüyüm, terör örgütüyle bağlantım yok. ByLock kullanıcısı değilim. Bank Asya'da param yok. Evime terör örgütüyle bağlantı kurmak için 1 dolar koydular. Bana kumpas yapılmıştır. Darbeye karşı olan biri olarak, keşke o gece ölseydim, bu suçla suçlanmasaydım. 17 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Metin A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.