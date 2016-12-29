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Darbe girişiminin ilk sözde sıkıyönetim komutanı şubat ayında yargılanacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında kendisinin 'Sıkıyönetim komutanı' olarak atandığını duyurunca gözaltına alınıp tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve 15...

Darbe girişiminin ilk sözde sıkıyönetim komutanı şubat ayında yargılanacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında kendisinin 'Sıkıyönetim komutanı' olarak atandığını duyurunca gözaltına alınıp tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve 15 askerin yargılanmasına, 21 Şubat 2017 tarihinde başlanacak.
Başarısız darbe girişimi sırasında Bursa'da Jandarma Bölge Komutanlığı'nın da bulunduğu birliğe gelen İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisinin sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince, o dönem görev yapan Jandarma Bursa Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Salduk'un tepkisi ile karşılaştı. Tümgeneral Salduk'un Bursa Valisi'ni bilgilendirmesinden sonra Albay Akkuş, Osmangazi Jandarma İlçe Komutanlığı'nda,  Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ'ın kontrolünde polis tarafından gözaltına alındı.
Akkuş'un üzerinde çıkan 81 ilin sıkıyönetim komutanları ve görev listesi, daha sonra darbecilerin çözülmesini sağladı. Bu durum geçen Ekim ayında açılış törenlerine katılmak üzere Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen açık hava mitinginde açıklandı.
Darbe girişiminin sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı olan Yurdakul Akkuş ile daha sonra kendisine yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklanan 15 rütbeli asker, 21-22 Şubat 2017 tarihinde, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını önlemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ve üye olmak' suçlarından hakim karşısına çıkacaklar.
Haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 20'şer yıl hapis cezası istenen sanıklar Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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