Darbe girişimine katıldıkları belirlenen 3 SAT komandosu Edirne'de yakalandı (3)

FETÖ'CÜ SAT KOMANDOLARI TUTUKLANDI
Edirne'de dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, SAT komandoları Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, Astsubay Başçavuş Yücel Özcan ve Astsubay Başçavuş Mustafa Özel, Edirne Adliyesi'nde SEGBİS ile Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. İfadeleri alınan 3 sat komandosu 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
FETÖ'CÜ SAT KOMANDOLARI TUTUKLANDI