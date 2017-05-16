Darbe girişimine katıldıkları belirlenen 3 SAT komandosu Edirne'de yakalandı (2)

FETÖ LİDERİ ATLETİNİ GÖNDERMİŞ

Edirne MİT Bölge Başkanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün TEM otoyolu Edirne gişeleri mevkiinde düzenlenen operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol aldığı belirlenen sat komandoları Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, Astsubay Başçavuş Yücel Özcan ve Astsubay Başçavuş Mustafa Özel yakalanarak gözaltına alındı. TEM yakınındaki bir arazide yakalanan FETÖ şüphelileri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Burada yapılan incelemede SAT komandosu 3 kişinin üzerinde kendilerine ait pasaportların yanı sıra 10 bin 993 lira, 39 bin 990 euro ve 7105 dolar ele geçirildi. FETÖ/PDY bağlantılarını itiraf eden şüphelilerden Astsubay Başçavuş Mustafa Özel’e 2014 yılında FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen’in atletini gönderdiği belirlendi.

9 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU AKINCILAR'DA GÖREV YAPMIŞLAR

Polise verdikleri ilk ifadede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Huber Köşkü'nden alarak önce Samandıra'ya oradan da helikopterle Marmara açıklarında bir gemiyle götüreceklerini anlatan SAT komandoları, “Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olması nedeniyle gitmek üzere yola çıktık. Ancak yolda bir telefon geldi ve Akıncılar Üssü’ne giderek nizamiye kapılarında bulunduk. Burada bize ateş emri verilmişti ancak biz havaya ve yere ateş ederek kimseyi öldürmedik” dedikleri öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul’da saklanan SAT komandosu 3 şüphelinin silahlarını da saklandıkları arazilerde toprağa gömdüklerini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemleri tamamlanan Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, Astsubay Başçavuş Yücel Özcan, ve Astsubay Başçavuş Mustafa Özel, Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

Elleri arkadan kelepçelenen şüpheli SAT komandoları tanınmamak içinde eğilerek yüzlerini gizlemeye çalıştı. Soruşturma sürüyor.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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