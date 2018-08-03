Darbe girişimine katıldığını iddia ettikleri ABD'li askerlerin tutuklanmasını istediler

ADANA'da Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Hava Üssü'nde görevli subayların da aralarında bulunduğu ABD'li 11 askerin tutuklanması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TAYDER, Avukat Berzan Toprak aracılığıyla, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle ABD'li 11 askerin tutuklanması istemiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Avukat Toprak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü'nde görevli subayların da bulunduğu ABD'li 11 asker hakkında, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin egemenliğini tehlikeye atmak' suçlarından 60 sayfalık dilekçeyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçe metninde, darbe girişimine katılan askeri uçaklara yakıt ikmali sağladığı tespit edilen ve tutuklu yargılanan dönemin 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın bağlantılı olduğu ABD'li askerlerin isimlerine yer verildi. Dilekçede yer alan isimler şöyle:

"Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD eski İSAF Komutanı General John F. Campbell, Nevada 99'uncu Hava Üssü Filo Komutanı Albay Richard H.Boutwell, İncirlik Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetleri'nden Albay John C. Walker, Albay Michael H. Manion, Albay David Eaglen, Albay David Trucksa, Yarbay Timothy J. Cook, Yarbay Mack R. Coker, Başçavuş Thomas S. Cooper, Başçavuş Vegas M. Clark."



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